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Niurka Marcos se distancia de su hija Romina ¿Disputa familiar?

La joven comentó entre lágrimas su complicada relación con su madre 

Por

Kleimar Reina
Domingo, 05 de abril de 2026 a las 06:25 pm
Niurka Marcos se distancia de su hija Romina ¿Disputa familiar?
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Niurka Marcos se ha caracterizado por ser una mujer sin filtros, sin embargo, esta peculiaridad en su personalidad le ha traído problemas con sus hijos Emilio, Kiko y Romina.

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Precisamente, la hija de la vedette cubana confesó el alejamiento con su madre, a pesar de tener una buena relación. Su distanciamiento se debe a que en ocasiones han chocado mucho al punto de “herirse” mutuamente.

“Mi mamá dice muchas cosas… ella dice lo que piensa y pues no estamos exentos por ser sus hijos. Sí, es muy complicado. Sí nos hemos herido, hay muchos momentos en los que no nos entendemos, pero yo siempre respeté mucho a mi mamá, creo que hasta ahorita que soy adulta, me atreví a contestarle algo, a decirle que yo no pienso igual”, manifestó.

Miedo a ser como su madre

Romina Marcos se sinceró en el podcast “La barra de Santiago” sobre su madre y reconoció que hubo una época en la que temía ser como ella, a pesar de parecerse en muchos ámbitos.

“Es que sí soy mucho como ella. Mucho tiempo yo me peleé porque yo no quería ser como mi mamá, yo no quería ser como ella porque yo no soy así. Porque… a ver, sí soy distinta en muchas cosas y actúo diferente y me expreso distinto, pero en muchas otras somos muy parecidas”, comentó entre lágrimas.

Ahora, la joven ha superado por completo ese miedo forjando su propio camino y reconociendo que tiene cosas favorables en común. Hasta el momento Niurka Marcos no ha emitido declaraciones sobre las opiniones de su hija.

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