Copa del Rey: La historia de la Real Sociedad en finales de Copa

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Solo 13 días nos separan en este momento del inicio de una nueva final de la Copa del Rey, en este caso de la edición 2025-26 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Sobre el encuentro, que usted disfrutará a través de Meridiano Televisión, aún hay mucho que decir en la previa.

Desde luego, varios focos se posan en el sorpresivo equipo vasco, que se metió en este duelo decisivo con dos venezolanos en sus filas: Jon Aramburu y Yangel Herrera.

Además, sorprende mucho la presencia de la Real en esta gran final por no ser unos acostumbrados en estas instancias y porque podrían incrementar su historia en una competición no tan habitual en sus registros.

¿Cuál es la historia de la Real Sociedad en finales de Copa del Rey?

No es un título extraño para la entidad vasca, porque en el palmarés pueden ufanarse de haberlo ganado hasta dos veces. De hecho, en siglos distintos.

El primero en 1987, edición en la que curiosamente se consagraron monarcas en una gran final en el estadio de La Romareda (Zaragoza) ante el propio Atlético, que terminó con marcador de 2-2 en el tiempo regular y se definió en penales.

Su segunda consagración no está tan lejos en el tiempo, porque se vivió en 3 de abril de 2021, en una final correspondiente a la edición 2019-20, reprogramada para este día a causa de la pandemia.

En aquella oportunidad se dio lugar a un gran derbi vasco en Copa del Rey, siendo el otro gran protagonista el Athletic Club Bilbao. Ese partido se definió por la mínima (0-1), tras el tanto de Miker Oyarzabal al minuto 63'.