Copa del Rey: ¿Qué significa para Venezuela tener jugadores en esta final?

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La cuenta regresiva para la gran final de la Copa del Rey, en su edición 2025-26, ya inició. Sobre todo en Venezuela, donde se espera con mucha expectativa este compromiso, dado que habrá presencia venezolana en el duelo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, que usted podrá disfrutar por la señal de Meridiano Televisión.

Jon Aramburu y Yangel Herrera, que integran la plantilla de la Real Sociedad, serán los dos embajadores criollos en este compromiso tan importante en el fútbol europeo. Aunque el primero en mención tiene más opciones de ser titular en el cotejo, lo cierto es que la ilusión porque puedan ser claves sigue latente en el país.

Y es que esto no es un hecho menor para el recorrido que el fútbol criollo sigue dando en el plano internacional. Más si cabe, porque empieza a marcar precedentes muy claros de progresión de nuestros jugadores.

Que dos vinotintos puedan dispiutar un encuentro de tan alto nivel significa mucho para el balompié criollo, sobre todo, porque en la historia no son centenares los antecedentes de contextos como este.

¿Qué venezolanos jugaron una final de Copa del Rey?

En los libros de esta competición sí existen registros de venezolanos en el marco de una gran final, pero ahora mismo lo especial para Aramburu y Herrera es que pueden ser los primeros que -disputando minutos- se coronen en el certamen.

Por ejemplo, Alex Pereira con el Recreativo de Huelva (2002-2003), Fernando Amorebieta con el Athletic Club de Bilbao (2008-2009 y 2011-2012), Jeffren Suárez con el Barcelona (2010-2011) y Christian Santos con el Deportivo Alavés (2016-2017) son los venezolanos que han formado parte de un plantel finalista de la Copa, pero ninguno sin la alegría de sumar el título al palmarés individual.

A su vez, los criollos -que viste los colores del cuadro vasco- también son relevantes en la historia venezolana en el torneo copero porque representan la primera vez que dos venezolanos pueden decir presente en una gran final.

Con todo esto en el tintero, la mesa queda servida para ese 18 de abril cuando la Copa del Rey se dispute en el estadio La Cartuja, en Sevilla, y acaba con las preguntas sobre quién logrará llevarse el galardón a sus vitrinas.