LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Barcelona y derrota del Real Madrid

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Jornada muy movida este domingo 4 de abril en LaLiga de España. Resultados que pueden encaminar el curso de lo que termine ocurriendo en esta edición doméstica, en la que Barcelona, Real Madrid y Atlético fueron los principales protagonistas.

Primero hablar del gran victorioso de la fecha, que sin duda alguna son los muchachos dirigidos por Hansi Flick. Sí, porque la escuadra azulgrana logró llevarse el triunfo ante el Atlético (1-2) en el propio Estadio Riyadh Air Metropolitano.

El gol casi agónico que firmó Robert Lewandowski al 87' puede ser el golpe definitivo que apure el final del recorrido liguero para el cuadro culé, que corone una nueva liga a las vitrinas del club, justamente porque dio la victoria a los suyos y permitió que ahora tengan una ventaja de hasta siete puntos con los merengues (76 unidades vs 69).

Esto se dio propiamente porque el conjunto liderado por Álvaro Arbeloa no pudo en su duelo contra el Mallorca y cayó sorpresivamente 2-1, con un estelar Vedat Muriqi que puso al 90+1 la alegría para sus compañeros.

¿Cómo está el top 5 de LaLiga?

La derrota del Atlético también fue celebrada en la acera de Villarreal, porque ahora el 'submarino amarillo' ocupa la tercera casilla en solitario con 58 puntos, uno más en el puntaje del que tienen los colchoneros, siendo esta una diferencia aún extendible si ganan su duelo ante Girona (previsto para este lunes 5 de abril).

A su vez, el quinteto de esta edición liguera lo completa el Betis, que no pasó del empate a cero con Espanyol y dejó su puntuación en 45 puntos, cuatro más que el cuarto lugar, en manos de la Real Sociedad, que también ganó en la fecha al Levante (2-0).

De la Real en adelante así continúa la clasificación; Celta de Vigo (41 - aún por jugar), Getafe (38 - aún por jugar), Espanyol (38), Athletic Bilbao (38 - aún por jugar), Osasuna (37 - aún por jugar), Rayo Vallecano (35), Valencia (35 - aún por jugar), Girona (34 - aún por jugar), Alavés (31 - aún por jugar), Sevilla (31 - aún por jugar) y Mallorca (31).

Ya en zona comprometida de LaLiga, en puestos del descenso de la máxima categoría del balompié español, están Elche con 29 puntos, seguido de Levante (26) y Real Oviedo (21 - aún por jugar).