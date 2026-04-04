¿Real Madrid cometió un error al despedir a Xabi Alonso?

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La toma de decisiones dentro del Real Madrid rara vez pasa desapercibida. En un entorno donde los resultados mandan, cada cambio en el banquillo suele estar rodeado de análisis, presión mediática y, con el tiempo, comparaciones inevitables, ya que es considerado por muchos como el mejor club del mundo.

Eso es precisamente lo que ocurre ahora con la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa. Lo que en su momento se interpretó como una decisión firme de la directiva, hoy vuelve al centro del debate tras revisar fríamente los números de ambos procesos.

¿Real Madrid se equivocó con Xabi Alonso?

Durante su etapa al frente del equipo, Xabi Alonso registró 6 derrotas en 34 partidos, una cifra que, sin ser perfecta, reflejaba cierta estabilidad competitiva. Su propuesta, basada en el orden táctico y el control del juego, parecía sentar bases a mediano plazo.

Sin embargo, la exigencia del club blanco no suele conceder demasiado margen. La directiva optó por un cambio que buscaba un impacto inmediato, dando paso a Arbeloa. Desde entonces, el equipo ha sufrido 5 derrotas en apenas 19 encuentros, un dato que invita a cuestionar si el relevo realmente mejoró el rendimiento.

Más allá de las cifras, el contexto también juega un papel clave. Alonso asumió en un escenario de transición, mientras que Arbeloa heredó parte de ese trabajo ya avanzado. Aun así, la diferencia en la frecuencia de derrotas resulta llamativa y alimenta la percepción de que la decisión pudo haber sido precipitada.

Por lo tanto, el caso del Real Madrid vuelve a poner sobre la mesa esa tensión constante entre paciencia y resultados inmediatos.

Finalmente, hoy, con los datos sobre la mesa, la pregunta sigue abierta sobre si tomaron la decisión correcta con Xabi Alonso.