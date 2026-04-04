Final Copa del Rey: El rol defensivo de Aramburu en el esquema de la Real Sociedad.

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El próximo 18 de abril la Real Sociedad vivirá un partido especial en esta temporada 2025-26, nada más y nada menos que en la disputa de un posible título para su palmarés, la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Ese escenario tiene presencia venezolana, con alguien clave en el esquema del cuadro vasco: Jon Aramburu.

Sí, el criollo ha sido una pieza concurrente en el esquema del técnico Pellegrino Matarazzo, quien le ha dado las llaves de la defensa por el sector de la izquierda, en una banda en la que se ha ganado a pulso su titularidad.

Con toda su temporada, se espera que el caraqueño sea titular en ese duelo decisivo, tal como lo ha venido siendo en la campaña y particularmente en esta edición copera, en la que ha jugado en seis compromisos de los siete disputados por el equipo.

Ahora bien, los datos están allí y obliga una revisión para entender el rol importante que ha tenido el lateral venezolano en este curso y el porqué su aparición en el once titular no sería sorpresa para nadie.

Jon Aramburu y la importancia de su rol en la Real Sociedad

Las características del vinotinto están ahí a la vista de todos. Es un guerrero en el uno contra uno y un soldado fiable a la hora de proteger su zona. Si hablamos de su temporada se podría destacar esos 3.5 en promedio de balones recuperados por partido o su 1.4 en intercepciones.

Al mismo tiempo, para ser un defensor al que viven encarando constantemente, es meritorio que a estas alturas del curso solo tenga un promedio de 1.4 en regates permitidos por cotejo, lo que habla de sus garantías por su sector.

Lo anterior explica muy bien porque ha estado presente hasta en 34 compromisos en esta campaña de la Real Sociedad (entre liga y copa), con un gol en ese recorrido, anotado en LaLiga ante Getafe en la victoria de los suyos 1-2.

A su vez, si hay otro dato que pone en relieve la importancia de Jon Aramburu en el equipo es aquel que señala que el venezolano ha jugado 28 duelos en LaLiga y en 26 ha salido desde el inicio del cotejo. Todo lo anterior configura un escenario en el que se espera que el 'búfalo' sea de la partida el 18 de abril y busque dentro del campo hacer historia con su club, en lo que sería su tercera Copa del Rey (1987 y 2020),