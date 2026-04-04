LaLiga: Lewandowski da triunfo agónico a Barcelona ante el Atlético de Madrid

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El FC Barcelona encaró esta jornada 30 de LaLiga con mucho en juego y un duelo clave para disputar. Su rival de turno sería el Atlético de Madrid, club siempre fuerte y complicado en estas instancias. Sin embargo, los culés pudieron sacar el resultado favorable (1-2) y además celebrar por lo ocurrido con su eterno rival, el Real Madrid.

Los azulgranas iniciaron las acciones de este cotejo con una información no menor sobre la mesa. Y es que los merengues habían caído en la fecha más temprano con el Mallorca (2-1) y dejaban el escenario abierto para que los dirigidos por Hansi Flick -de ganar- extendieran la ventaja a siete puntos de distancia.

Eso sí, las acciones no fueron del todo sencillas para los culés en algunos tramos del partido, sobre todo cuando los colchoneros pegaron primero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, con tanto de Giuliano Simeone al minuto 39'.

No obstante, la aelgría no duró mucho a los rojiblancos, porque tan solo tres minutos después Marcus Rashford hizo su aparición goleadora para igualar el marcador y dar a los suyos la oportunidad de encarar la segunda parte con la opción de ganar muy viva.

Un segundo tiempo para Barcelona

En la segunda parte del compromiso los culés lideraron el tiempo y la forma en la que se jugaría, aprovechando el hombre de más que tenían en campo, tras la expulsión de Nico González al 45+7, por doble amarilla.

Ese hecho no pasó desapercibido en el encuentro y permitió a la oncena catalana inclinar la cancha hacia la valla defendida por el guardameta Juan Musso, que -pese al revés- hizo una actuación estelar, que le valió ser el MVP del partido.

El portero estuvo firme para repeler los intentos peligrosos de los blaugranas y estaba firmando una actuación de lujo, hasta que la fortuna sonrió a Robert Lewandowski, que supo estar ubicado dentro del área para cazar uno de los rebotes de Musso y enviar de pecho la esférica al fondo de la red (87').

Ese tanto vino a ser el número 12 que anota el atacanta con Barcelona en esta edición de LaLiga y sirvió nada más y nada menos que para acercarse mucho más a la obtención del título doméstico español.