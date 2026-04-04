LaLiga: ¡Se acercan a Mbappé! Así quedó la tabla de goleadores tras el gol de Lewandowski

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La jornada 30 de LaLiga aún no termina de cerrar su recorrido, pero ya ha dejado cosas importantes en el tintero y que son de obligación repasar. Sobre todo, originadas en la victoria de Barcelona ante Atlético (1-2), con gol de Lewandowski, y el revés del Real Madrid contra Mallorca (2-1), pese a tener la presencia en partido de Kylian Mbappé.

Estos dos resultados no solo generaron movimiento en la zona alta de la tabla de posiciones, con un Barcelona que ahora saca siete puntos de ventaja a la unidad merengue, sino que también puso la lupa en el apartado de los goleadores.

Un Mbappé sin goles en la fecha permitió que varios de sus más cercanos perseguidores le recortaran distancias. El ejemplo más claro es Vedat Muriqi, quien no solo marcó el tanto para la amargura madridista (al 90+1), sino que ahora dejó las distancias entre ambos en cinco dianas, con las 23 del delantero galo por las 18 que tiene el ariete de Mallorca.

En la tercera casilla sigue Lamine Yamal con 14 conversiones, aunque no pudo anotar ante el Atlético, junto a Ante Budimir, que podrá incrementar esta cifra si anota este lunes en el partido de su Osasuna contra el Deportivo Alavés.

LaLiga: ¿A cuántos goles quedó Lewandowski de Mbappé?

El gol del atacante polaco puede ser recordado como el mazazo que encaminó una nueva liga para Barcelona, pero por los momentos ya se habla que es su tanto número 12 en esta edición doméstica, para ubicarse detrás de Lamine y Budimir, con 12 goles.

'Lewy' no es el único blaugrana que figura en la lista con 12 tantos, esa cifra también la registra Ferrán Torres. Detrás de los azulgranas, está Mikel Oyarzabal, que posee 11 dianas y es ahora mismo uno de los delanteros más fiables para la selección española de cara al Mundial 2026.

En medio de todo, aunque Mbappé sostiene una buena distancia ante el segundo goleador de esta actua edición de LaLiga, hay que esperar que deparan las últimas ocho jornadas que le quedan a la campaña 2025-26.