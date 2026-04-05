Champions League: Atlético de Madrid se medirá a Barcelona con ocho alarmas

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El primer duelo, de los tres que protagoniza el cronograma más inmediato entre ellos, ya es historia. Atlético de Madrid cayó en casa con el FC Barcelona este fin semana (1-2), en un duelo por LaLiga. Ahora bien, es momento de pensar en lo que viene por Champions League.

Y ahí otros contextos entran a la discusión. Por ejemplo, en el partido liguero el 'Cholo' Simeone se dio el lujo de hacer descansar a estrellas de su titular, como Ademola Lookman y Julián Alvarez, principalmente.

Sin embargo, en el duelo europeo el estratega colchonero tiene que echar toda la carne en el asador y no hay dudas que lo hará. Pondrá a lo mejor que tiene, en medio de lesiones y jugadores fuera de la disponibilidad por sanción.

Eso sí, con un escenario que también debería tener en consideración y que es, sin duda alguna, alarmas para los rojiblancos en la eliminatoria europea contra los culés. Y ese no es otro al del listado de jugadores apercibidos.

¿Atlético de Madrid en riesgo de perder estrellas para la vuelta contra Barcelona?

La lista no es para nada corta. Un total de ocho jugadores llegan a ese duelo del 8 de abril con el peligro que una falta de amarilla los deje fuera del partido que cerrará la serie en el Riyadh Air Metropolitano.

Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Thiago Almada, Pablo Barrios y Giuliano Simeone. Sí, una agrupación de futbolistas que cuentan con el letrero de titulares, más por estos dias.

En medio de todo, Simeone ha demostrado ser un técnico que le gusta ir partido a partido y para este momento no se tienen certezas que cambie esas posturas. No tiene mucho sentido que piense en el partido del 14 de abril, si no hacerlo en la ida le genere complicaciones insalvables posteriormente.

Eso sí, con esas ocho alarmas el Atlético de Madrid llegará al Spotify Camp Nou con la intención de retar a un FC Barcelona arropado por su gente, en lo que desde ya es una de las llaves con más focos que tendrá la jornada de Champions League.