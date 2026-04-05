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Barcelona respira por el estado físico de dos jugadores claves para Hansi Flick

Barcelona volverá a la acción este próximo miércoles 8 de abril para medirse nuevamente al Atlético, pero ahora en los cuartos de final de Champions League

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Meridiano

Domingo, 05 de abril de 2026 a las 04:04 pm
Barcelona respira por el estado físico de dos jugadores claves para Hansi Flick
Foto: Europa Press
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Este sábado 4 de abril el FC Barcelona dio un paso importante en su misión de sumar LaLiga a sus títulos de esta campaña 2025-26. El cuadro culé dio un golpe sobre la mesa en la jornada 30 al ganar al Atlético de Madrid (1-2), después que el propio Real Madrid cayera más temprano contra Mallorca (2-1).

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Ese triunfo fue un claro paso en dirección de alegría, porque permitió a los azulgranas extender a siete puntos la distancia con el equipo merengue (76 vs 69), a falta de ocho jornadas por disputarse en el certamen doméstico.

Sin embargo, pese a la victoria en el estadio Estadio Riyadh Air Metropolitano, una preocupación quedó en la acera del técnico Hansi Flick y no era por otra cosa a la del estado físico de dos jugadores, que salieron con molestias del compromiso.

Se trata de Ronald Araújo y Marc Bernal. De hecho, el segundo entró al campo al minuto 41' en sustitución del primero, que no pudo continuar por los problemas musculares. Lo cierto es que, horas más tarde, ya se conoce el parte médido de ambas figuras. 

Barcelona respira porque pudo ser peor

Ninguna lesión o molestia es positiva. Ningún club quiere perder jugadores por lesiones y eso está claro. Sin embargo, en los casos de Bernal y Araújo hay elementos positivos porque sus pausas serán muy breves. 

Sobre todo con Ronald, porque se informó que no padece ahora mismo ninguna lesión grave y que la razón de su salida en el partido contra los colchoneros se debió a una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, que será tratada y le permitirá estar disponible para el partido del miércoles contra el Atlético de Madrid en la Champions League.

El caso de Marc Bernal no tiene el mismo tinte tan pronto, pero esquivó previsiones más alarmistas que lo pusieran semanas fuera de la acción. Ahora mismo sufre un esguince en el tobillo izquierdo. "El tiempo de recuperación se decidirá en función de su evolución", apuntó el comunicado, pero especialistas asumen que se perderá unos 10 días en su restauración.

Con todo esto sobre la mesa, Barcelona sabe que ambos jugadores estarían disponibles en caso que el equipo sea capaz de llegar al cierre de la campaña con opciones claras de sumar al palmarés LaLiga y Champions League. 

 

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