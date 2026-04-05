Estrellas exigen el cierre del centro de detención de Dilley por abusos infantiles

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Celebridades como Pedro Pascal, Jane Fonda y Mark Ruffalo se unen a la educadora "Ms. Rachel" para denunciar condiciones inhumanas y exigir el fin del encarcelamiento de familias migrantes en Texas, Estados Unidos.

Una coalición formada por figuras de Hollywood, líderes políticos y organizaciones promigrantes, bajo la consigna de que "ningún niño debería estar encerrado" han sido severos con Gobierno de los Estados Unidos y la empresa privada CoreCivic, para cerrar las operaciones del Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley.

Todo surge a raíz de informes que denuncian abusos sistemáticos, enfermedades y condiciones alarmantes dentro de las instalaciones gestionadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Abuso sistemático y lista de celebridades firmantes

Una carta abierta, dirigida al presidente Donald Trump y a las autoridades de Seguridad Nacional, refleja una realidad dentro de Dilley como insalubridad alimentaria, negligencia médica, maltrato psicológico y vulneración de derechos.

"Los niños deben estar en colegios y en parques infantiles, no en centros de detención", reza el documento.

Estos famosos han alzado su voz de manera pública ante las injusticias de las políticas migratorias en el pasado, siendo frontal con sus ideales.

La petición para el cese de las operaciones, es una lista interminable de estrellas influyentes del entretenimiento, entre ellos: Pedro Pascal, Jane Fonda, Mark Ruffalo, Susan Sarandon, John Cusack, Alejandro González Iñárritu, Maggie Gyllenhaa, Madonna, Keke Palmer, Michelle Williams, entre muchos otros.