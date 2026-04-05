La Vinotinto iniciará ante Bolivia su recorrido en busca del cupo al Mundial sub-17

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Solo faltan algunas horas para que la Vinotinto Sub-17 inicie el recorrido en el Sudamericano de la categoría, previsto en suelo paraguayo y que desde ya se tiene el objetivo de conseguir un boleto bajo la dirección técnica de Jhonny Ferreira.

El debut del elenco nacional está programado para este lunes 6 de abril, en el que tendrán que medirse a la selección de Bolivia a las 4:00 PM (hora local) en el Estadio Ameliano.

Hay que añadir que los vinotintos tiene un reto mayúsculo en el certamen, tras quedar ubicados en el Grupo B, una zona que los obliga a tener que carearse contra potencias como Brasil y Argentina, además de Perú y Bolivia.

El estratega ya tiene definidos a los 23 jugadores criollos con los que buscará ese cupo a la próxima Copa del Mundo, después de distintos modulos en los que quiso probar sus estrategias para el torneo.

La convocatoria de la Vinotinto

Jhonny Ferreira es el entrenador que liderará al grupo en esta misión en Paraguay. El ex técnico de Monagas ha contado con el apoyo federativo para la organización de los módulos necesarios para preparar al equipo para el torneo.

De esa preparación, el estratega sacó las conclusiones de las cosas que necesitaba el combinado nacional y en todo ese recorrido se terminó de confeccionar la lista definitiva para el Sudamericano.

Porteros: Sebastián Angulo, Daniel Cabrera y Víctor Rodríguez.

Defensores: Ángel Motta, Emmanuel Brito, Hendys Jiménez, Alessandro Boada, Diego López, Andrew Rasquín, Ángel López, Diego Sánchez y Piero García.

Mediocampistas: Gregory Molina, Román Lozada, Marco Riera, Kevin Guzmán, Junior Araujo, Jesús Barrios, Andry Saavedra y José Gamboa.

Delanteros: Luis Felipe Flores, Sebastián Azuaje y Santiago Sánchez.

Ahora, solo queda esperar el debut de la Vinotinto en este Sudamericano y analizar su funcionamiento ante Bolivia, que ayude a pensar lo que podríamos ver el testo de la competición, en la que se buscará uno de los siete cupos disponibles.