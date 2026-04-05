MLB: Astros de José Altuve en problemas por ausencia de este lanzador

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Una noticia inesperada sacude el inicio de temporada en las Grandes Ligas y en especial a los fanáticos de los Astros de Houston: Hunter Brown, considerado el as de la rotación, ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días por una distensión en el hombro derecho. El anuncio, confirmado por el propio equipo.

El contexto hace que la baja sea aún más sensible. Brown venía de un arranque sólido, permitiendo apenas una carrera en sus dos primeras salidas del año. Su rendimiento no solo ofrecía seguridad desde el montículo, sino que también marcaba el tono competitivo del equipo en esta etapa inicial del 2026.

MLB - Astros de Houston

Para los Houston Astros, esta ausencia representa un golpe directo a la estructura de su rotación. Perder a su lanzador más dominante obliga a replantear estrategias y a exigir mayor consistencia del resto del cuerpo de pitchers, algo que no siempre resulta sencillo en el exigente calendario de la MLB.

El equipo, liderado por José Altuve, tendrá que apoyarse aún más en su ofensiva mientras encuentra soluciones en el pitcheo. “Astroboy”, como referente dentro y fuera del campo, cobra un rol todavía más importante en mantener la estabilidad del grupo en medio de la adversidad que puede seguir presentándose.

Sin embargo, la preocupación también pasa por el tiempo de recuperación y el ritmo con el que Brown podría volver a la acción. Las lesiones de hombro en lanzadores suelen manejarse con cautela, lo que podría extender su ausencia si el equipo decide priorizar su salud a largo plazo para que esté en óptimas condiciones.

Finalmente, en una temporada donde cada detalle cuenta, la baja de Hunter Brown pone a prueba la profundidad de los Astros y se espera que el resto de la rotación de abridores responda para mantenerse en la pelea por la División Oeste de la Liga Americana.