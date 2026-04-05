MLB: Ezequiel Tovar sigue extendiendo su racha ofensiva con los Rockies

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El arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas comienza a dejar nombres propios, y uno de los más destacados es el del venezolano Ezequiel Tovar. El campocorto de los Rockies de Colorado ha captado la atención con una racha ofensiva que habla de consistencia y confianza en el plato y lo que puede llegar hacer al finalizar el calendario.

En esta naciente campaña de la Gran Carpa, el pelotero de 24 años ya suma ocho juegos consecutivos conectando al menos un hit, una marca que no pasa desapercibida dentro del viejo circuito. Su desempeño no solo aporta producción ofensiva, sino que también inyecta energía a un equipo que busca protagonismo en la campaña.

Ezequiel Tovar – Rockies de Colorado

La clave de este buen momento parece estar en su enfoque disciplinado en cada turno. Tovar ha mostrado paciencia, seleccionando mejor los lanzamientos y aprovechando las oportunidades cuando aparecen.

Además de su aporte con el bate, el joven criollo continúa destacando por su seguridad defensiva, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema de los Rockies y demostrando porque es un ganador del Guante de Oro.

El impacto de una racha como esta va más allá de los números individuales. Mantenerse produciendo juego tras juego genera confianza en el roster que comanda y obliga a los rivales a replantear su estrategia cuando Tovar se acerca al plato.

Finalmente, a medida que avance la temporada, el reto será sostener este ritmo y convertir este inicio prometedor en una campaña sólida para estar entre los toleteros más destacados de la zafra 2026.