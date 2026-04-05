Andy Pages: El nuevo motor de la "Maquinaria Azul"

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Lo que comenzó como una promesa en las granjas de los Dodgers se ha convertido en una realidad dominante. En un equipo diseñado para ganar, Andy Pages no solo está cumpliendo, sino que está eclipsando a las figuras más mediáticas del béisbol.

Con un promedio de bateo que roza la perfección y una capacidad para producir carreras en momentos clave, el jardinero cubano ha blindado la parte media del orden al bate. Su wRC+ de 256 indica que está produciendo un 156% más que el promedio de la liga, una cifra que pone en perspectiva su impacto histórico en estas primeras semanas de competición.

El dominio de Pages en la plantilla es absoluto y se refleja en cada rincón de la hoja de anotación. Actualmente, comanda el equipo con un impresionante promedio de bateo de .480 y un total de 12 hits. Su capacidad para llegar a las bases es casi infalible, registrando un OBP de .500, mientras que su potencia se traduce en un slugging de .760 y un OPS combinado de 1.200. En el departamento de carreras impulsadas, Pages mantiene el pulso con la élite, sumando 7 remolcadas, cifra que comparte con el estelar Mookie Betts.

Este rendimiento no es casualidad; es la evolución de un bateador que ha sabido ajustar su disciplina en el plato sin sacrificar su poder natural. Mientras los focos suelen apuntar a los contratos multimillonarios de sus compañeros, el desempeño de Pages es el recordatorio de que la profundidad del sistema de desarrollo de los Dodgers sigue siendo la envidia de las Grandes Ligas.