¡Semana de infarto! El fútbol europeo se detiene por los cuartos de la Champions League

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La UEFA Champions League entra en su etapa más vibrante. Este martes 7 y miércoles 8 de abril, el continente se detendrá para vivir los encuentros de ida de los cuartos de final, una instancia donde ya no hay favoritos y cualquier detalle puede inclinar la balanza hacia las semifinales.

Con horarios unificados para Venezuela (3:00 PM), la cartelera presenta duelos con mucha historia y cruces tácticos que prometen espectáculo de primer nivel.

La jornada del martes 7 de abril

La jornada inaugural de estos cuartos de final trae consigo el enfrentamiento más repetido en la historia de la competición y un duelo de estilos en Portugal.

Real Madrid vs Bayern Múnich

El Estadio Santiago Bernabéu vestirá sus mejores galas para recibir al gigante bávaro. El Madrid llega con la moral alta tras el parón, mientras que el Bayern viaja a España con la gran incógnita de la recuperación de Harry Kane. Es, sin duda, la final adelantada de esta edición.

Sporting Clube de Portugal vs Arsenal

El conjunto lisboeta, la gran revelación del torneo, buscará hacerse fuerte en el José Alvalade ante unos "Gunners" que atraviesan un momento de forma espectacular en la Premier League.

Los duelos del miércoles 8 de abril

La acción se traslada al miércoles con un enfrentamiento entre viejos conocidos de La Liga y una batalla de estilos contrapuestos en la capital francesa.

FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Los dirigidos por Hansi Flick recibirán al equipo del "Cholo" Simeone. El Barça intentará imponer su juego asociativo frente a un bloque colchonero que sabe perfectamente cómo castigar en este tipo de eliminatorias a doble partido.

PSG vs Liverpool

El Parque de los Príncipes será el escenario de una batalla de transiciones rápidas. El proyecto parisino se mide a la solidez y el "heavy metal" de un Liverpool que busca recuperar su trono europeo.