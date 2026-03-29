Bayern Múnich recibe un gran regreso previo a la Champions contra Real Madrid

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El Bayern Múnich ha recibido la noticia que todo el entorno bávaro esperaba en el momento más crítico de la temporada.

Tras semanas de incertidumbre bajo los tres palos, Manuel Neuer está de vuelta. El guardameta y capitán del equipo ha superado sus problemas físicos y se perfila como la pieza clave para afrontar los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid.

La situación en la portería del conjunto dirigido por Vincent Kompany había llegado a un punto alarmante. Los cuatro guardametas del primer equipo se encontraban en la enfermería simultáneamente. Sin embargo, el parón internacional ha servido como bálsamo para la planificación técnica del entrenador belga.

Cronograma del regreso

Según ha informado el periodista Andrés Weiss, el proceso de recuperación de Manuel Neuer ha sido un éxito total. El plan de trabajo para el arquero alemán ya está definido para asegurar que llegue en plenitud de condiciones a la cita continental.

Se espera que retome la titularidad este mismo sábado 4 de abril en el encuentro de Bundesliga frente al Freiburg. Aunque el gran objetivo es el partido de ida contra el Madrid en el Santiago Bernabéu, tres días más tarde.

Para evitar cualquier recaída, se contempla que Jonas Urbig, quien también ha mostrado avances en su recuperación, sea el encargado de custodiar la portería en el compromiso liguero que quede intercalado entre los dos choques de Champions.

Respiro para Kompany

La presencia de Manuel Neuer no solo aporta seguridad bajo los tres palos, sino que restablece el liderazgo defensivo necesario para frenar el ataque madridista.

Con la Bundesliga entrando en su etapa definitiva y la máxima competición europea en juego, la vuelta del "eterno" 1 de Alemania permite al Bayern respirar aliviado y encarar el mes de abril con sus mejores armas disponibles.