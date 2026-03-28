¡Todo encaminado! El Real Madrid decide quién será su próximo fichaje

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El Real Madrid sigue demostrando que su política de captación y formación de talento joven es una de las más rentables del mundo.

Tras una temporada de explosión absoluta en el fútbol italiano, el club blanco ha decidido ejercer su control sobre Nico Paz, quien se perfila como el primer gran movimiento del mercado estival de cara a la temporada 2026-2027.

La noticia ha cobrado fuerza tras las palabras del especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, quien confirmó las intenciones de la directiva blanca, "el Real Madrid cuenta con Nico como parte de su proyecto a largo plazo, y se espera que sea su primer fichaje este verano".

Un blindaje absoluto

Cuando el Madrid facilitó la salida del mediapunta hacia el Como 1907, lo hizo bajo un esquema contractual que le garantiza el dominio total sobre su destino. El acuerdo incluye una estructura de recompra escalonada y beneficios económicos en caso de que otros clubes intenten pujar por él.

Entre las opciones que tiene la "Casa Blanca" aparecen una recompra de nueve millones de euros (para 2026) y otra de 10 millones (para 2027).

Asimismo, posee una cláusula de reventa del 50% y derechos de igualación, lo que significa que cualquier oferta de un tercero debe ser comunicada al Bernabéu, dándoles la opción de igualarla.

Año de consagración en la Serie A

A sus 21 años, el internacional argentino ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad en una de las ligas más tácticas del mundo. Sus registros con el Como bajo las órdenes de Cesc Fàbregas son de una estrella en ascenso.

En lo que va de campaña acumula 11 goles y seis asistencias entre Serie A y Copa Italia. El canterano merengue se ha consolidado como el motor creativo del equipo, destacando por su visión de juego y llegada al área desde segunda línea.

Con la falta de creatividad en el mediocampo de Álvaro Arbeloa, el regreso de Nico Paz es visto como una gran apuesta para reforzar dicha zona; por lo que, todo apunta a que vestirá de blanco en los próximos meses.