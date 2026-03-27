Real Madrid descarta el fichaje de Rodri Hernández para 2026

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La dirección deportiva del Real Madrid está centrada en la plantilla 2026-27. El club sabe que realizar fichajes antes del Mundial 2026 es clave por el valor de los futbolistas. En esa línea, el club descarta a Rodri Hernández para su futuro inmediato, centrándose en otros perfiles.

Aunque Rodri es el futbolista español con mayor trascendencia internacional, y se "vendió" de una gran manera en su última rueda de prensa: los dirigentes del club no han variado su hoja de ruta inicial para la próxima temporada. El jugador del City no entra en los planes para 2026-27.

La admiración profesional hacia el mediocentro del Manchester City no se traduce en un interés real por concretar su traspaso. Dentro de la entidad blanca consideran que la posición está cubierta con los perfiles actuales, priorizando otros objetivos estratégicos en el mercado.

El respeto del vestuario hacia el español es absoluto, su último abrazo con Vinicius Jr en el City 1-2 Madrid lo evidenció. Ahora bien, si el City termina culpable de los 115 cargos que se le acusan desde la Premier League la situación podría cambiar drásticamente con fichaje incluido.

Rodri Hernández un fichaje estratégico para el Real Madrid

Rodrigo Hernández representa la pieza faltante en el esquema táctico del Real Madrid. Tras las bajas de Kroos y Modric, el español posee la capacidad innata para conducir y ordenar el juego desde la mitad de la cancha. Su experiencia acumulada garantiza un relevo de jerarquía.

Con treinta años de edad, el internacional español aportaría la veteranía necesaria para nutrir a un grupo plagado de juventud. Su madurez competitiva en torneos de élite, como Champions y Premier League, facilita una adaptación inmediata al club y a sus compañeros.

La situación contractual del jugador, cuyo vínculo finaliza en junio de 2027, reduce significativamente su costo de traspaso. Una operación cercana a 40 millones resulta atractiva ante la posible sanción administrativa del Manchester City, con el descenso en el horizonte.