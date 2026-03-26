Rodri se deshace de elogios al Real Madrid y abre la puerta a su posible fichaje

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La fecha FIFA ha dejado una de las declaraciones más sorprendentes del año en el entorno de la Selección Española.

Rodri, mediocampista del Manchester City, ha roto su habitual discreción para lanzar una serie de elogios hacia el Real Madrid que han encendido las alarmas en Inglaterra y las rotativas en España.

En una entrevista para el programa Radioestadio Noche, el español no solo no cerró la puerta a vestir de blanco, sino que justificó un posible movimiento a pesar de su pasado colchonero, afirmando que haber jugado en el Atlético no le impide recalar en Chamartín, "no puedes renunciar a los mejores clubes del mundo".

La polémica con Vinícius Jr. en 2023

Esta apertura al club merengue llega en un momento contractual clave, pues al madrileño solo le queda un año de contrato con el conjunto de Pep Guardiola.

Rodri admitió que pronto llegará el punto en el que deba sentarse a dialogar sobre su futuro, dejando en el aire una renovación que parecía segura hace meses. Además, el jugador aprovechó el espacio para zanjar cualquier tipo de fricción con Vinícius Jr. tras la histórica polémica del Balón de Oro 2023.

Aseguró sentir un "gran respeto" por el brasileño y lamentó que terceras personas intentaran enfrentarlos, subrayando que las decisiones de los premios individuales son ajenas a la relación entre los futbolistas.

¿Es lo que necesita el Madrid?

Sin embargo, el posible fichaje ha generado una profunda división en la afición madridista. A pesar de su indiscutible calidad, el entorno merengue cuestiona la idoneidad de su llegada debido a la grave lesión de rodilla que sufrió recientemente, la cual ha sembrado dudas sobre si podrá recuperar su nivel físico dominante.

A esto se suma el factor generacional, con un Rodri rozando los 30 años, y la configuración actual de la plantilla de Arbeloa. Para muchos, el equipo ya cuenta con perfiles de contención y despliegue como Tchouaméni y Camavinga, lo que convierte el fichaje del "citizen" en una apuesta innecesaria.

Hoy en día, la directiva debería enfocarse en buscar mediocampistas creadores como Enzo Fernández, Vitinha o Alexis Mac Allister; jugadores que puedan tomar las riendas del equipo y manejar los hilos del partido.