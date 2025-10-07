Real Madrid apuesta fuerte para llevarse a Rodri

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid se encuentra preparando una de las operaciones más ambiciosas del mercado: la contratación de Rodrigo Hernández, mediocampista del Manchester City y ganador del Balón de Oro en 2024.

Según diversos medios británicos y españoles, el club blanco estaría listo para presentar una jugosa oferta que rondaría los 115 millones de euros para hacerse con sus servicios para la próxima campaña.

El volante de 29 años termina contrato con el City en 2027. Esta condición le da cierta ventaja al Madrid, que pretende aprovechar cualquier oportunidad de negociación antes de que expire su vínculo.

Refuerzo en el mediocampo

El interés del club blanco surge en un momento de transición en su mediocampo, tras las salidas de figuras como Toni Kroos en 2024 y Luka Modric este verano, y con la intención de consolidar un perfil defensivo y de control de juego que encaje en la idea futbolística del entrenador Xabi Alonso.

El Real Madrid parece dispuesto a asumir ese riesgo si el precio final y las condiciones físicas del jugador son aceptables. Algunas versiones indican que, si no se concreta su fichaje este verano, el club podría esperar hasta 2026, cuando Rodri entrará en su último año de contrato, lo que facilitaría negociar un precio más bajo.

Los obstáculos del Real Madrid

Sin embargo, el camino no será sencillo. En Manchester City consideran a Rodri pieza clave en su estructura, y las conversaciones para una renovación estarían en marcha. Además, su reciente recuperación tras una lesión grave de rodilla genera cautela: tanto el club inglés como los analistas ven en su condición física uno de los principales riesgos de esta operación.

Aunque todavía no hay oferta oficial presentada, los rumores colocan a Rodri como el principal objetivo mediocampista blanco. Con la posibilidad de reforzar el eje con un jugador de jerarquía internacional y experiencia probada, el Madrid confía en dar un golpe de efecto que refuerce su plantilla de cara a los grandes retos que tiene por delante: Liga, Champions y la exigencia de reconstruir sin bajar el nivel competitivo.