¡Fuera! Pep Guardiola confirma la baja de Rodri Hernández (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Tras ausentarse en la temporada 2024-2025 por una lesión en el muslo y posteriormente una rotura del ligamento cruzado, Rodri Hernández ha luchado por volver a las canchas.

El mediocampista español solo pudo ver acción en 4 jornadas en ese periplo, disputando 3 partidos de Premier League, 1 en UEFA Champions League. Su ansiado regreso se dio en el Mundial de Clubes, disputando cuatro juegos mayormente en calidad de suplente.

Una molestia insesante

Durante su participación en esta competición internacional durante el mes de junio y julio, fue precisamente su más reciente compromiso la causa de su molestia. Mientras disputaba los Octavos de Final del torneo, en el cual Manchester City cayó 4-3 ante el Al-Hilal en prórroga, tuvo que abandonar el terreno al minuto 100', tras ingresar al 53' por Ilkay Gundogan.

Este sábado, el periodista Fabrizio Romano y múltiples fuentes, informaron que su regreso a las canchas se dará a mediados de septiembre. De hecho, el entrenador Pep Guardiola, expresó que volverá tras el parón de selecciones del próximo mes.

''Lo importante es que no le duela. No queremos entrar en la dinámica de volver y lesionarse, volver y lesionarse'', expresó el mandamás de los 'citizens'.