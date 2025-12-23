Golpe a los Steelers: La NFL suspende a DK Metcalf por altercado con un aficionado

Suscríbete a nuestros canales

La NFL anunció este lunes la suspensión por dos encuentros del receptor estrella de los Pittsburgh Steelers, DK Metcalf, tras el altercado físico que protagonizó con un espectador durante la victoria del pasado domingo frente a los Detroit Lions. La medida disciplinaria llega en un momento crítico, justo cuando el equipo se encuentra a las puertas de asegurar su dominio en la división.

El incidente ocurrió cuando Metcalf ingresó a la zona de gradas y confrontó a un fanático que vestía la indumentaria de los Lions. Ante la gravedad de los hechos, fuentes cercanas a Adam Schefter de ESPN confirmaron que el jugador planea apelar la sanción de manera inmediata para intentar reducir el tiempo fuera del emparrillado.

Violación de la política de conducta de la liga

En un comunicado oficial, la NFL fue tajante al explicar los motivos del castigo, citando las normas de seguridad y respeto hacia los asistentes. Según la liga, las acciones de Metcalf violan la política que prohíbe estrictamente a los jugadores ingresar a las gradas o confrontar a los fanáticos el día del partido.

"Cualquier contacto físico innecesario con un fanático que constituya una conducta antideportiva o presente riesgos de lesiones será motivo de responsabilidad directa para el jugador", subrayó la liga. Por su parte, el espectador involucrado ha negado rotundamente las acusaciones que circulan sobre el uso de insultos racistas que habrían provocado la reacción de Metcalf. El receptor, hasta el momento, ha guardado silencio y no ofreció declaraciones a los medios tras el pitazo final.

El costo de la indisciplina y el futuro de los Steelers

La suspensión no solo afecta lo deportivo, sino también las finanzas del jugador. Se estima que Metcalf dejará de percibir $277,778 por cada partido suspendido, sumando una pérdida total de más de medio millón de dólares si la apelación no tiene éxito.

En lo estrictamente deportivo, la ausencia de Metcalf representa un vacío enorme para el ataque de Pittsburgh. En el duelo contra Detroit, el receptor registró cuatro recepciones para 42 yardas, contribuyendo al triunfo de 29-24 que dejó a los Steelers a un solo paso de coronarse campeones de la AFC Norte.

El calendario no da tregua: los Steelers deberán enfrentar a los Cleveland Browns este domingo y cerrar la temporada regular en un duelo de alta tensión contra sus rivales históricos, los Baltimore Ravens. Sin su receptor principal, el mariscal de campo de Pittsburgh tendrá que apoyarse en su juego terrestre y en sus alas cerradas para intentar sellar el título divisional y asegurar una mejor posición de cara a los playoffs.