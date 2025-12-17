NFL: Tom Brady aconseja a Patrick Mahomes tras su grave lesión de rodilla

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de los Kansas City Chiefs ha dado un giro trágico tras confirmarse la gravedad de la lesión sufrida por Patrick Mahomes. El mariscal de campo cayó en los minutos finales de la sorpresiva derrota del domingo ante Los Angeles Chargers (16-13), poniendo un cierre abrupto a una temporada que ya se presentaba complicada para los vigentes campeones.

Ante esta situación, Tom Brady, siete veces ganador del Super Bowl, aprovechó su plataforma para enviar mensajes de aliento y consejos clave a Mahomes sobre el largo proceso de recuperación que le espera.

El desafío físico y psicológico

Durante la más reciente emisión del podcast "¡Vamos!", publicado este martes, Brady recordó su propia experiencia tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) en la temporada 2008.

"Es una rehabilitación difícil. Es una de las más complicadas", admitió Brady, quien ahora se desempeña como analista para la cadena Fox. "Recuerdo esforzarme al máximo cada día y sentir siempre el mismo dolor e incomodidad. También es un reto psicológico; sientes que, Dios mío, las cosas no van bien diariamente".

Sin embargo, el exjugador de los Patriots y Buccaneers ofreció una luz de esperanza, señalando que, con constancia, se empieza a recuperar la movilidad y la fuerza. "Le deseo lo mejor. Lo único que puedes hacer es concentrarte en lo que tienes por delante y no mirar atrás", añadió.

Detalles médicos y el camino a seguir

Los Chiefs confirmaron este lunes que Mahomes se sometió con éxito a una cirugía en su rodilla izquierda. Aunque el entrenador en jefe, Andy Reid, mencionó inicialmente que el "quarterback" evitó daños mayores en otros ligamentos, informes recientes indican que la intervención también incluyó la reparación de un desgarro en el ligamento colateral lateral (LCL).

"Hay que dedicarle la máxima diligencia al proceso de rehabilitación. Volver a entrenar requiere de un compromiso total", enfatizó Brady, subrayando que las lesiones son parte de la narrativa de una carrera de élite.

Un paralelismo histórico

Curiosamente, existe una coincidencia estadística notable entre ambas leyendas: tanto Brady como Mahomes ya contaban con tres anillos de Super Bowl antes de sufrir esta grave lesión de rodilla.

En 2009, tras su proceso de recuperación, Brady regresó al emparrillado lanzando para 4,398 yardas y 28 anotaciones, méritos que le valieron el premio al Regreso del Año. Aunque sus Patriots llegaron a la postemporada con un récord de 10-6, cayeron en la ronda de comodines, un recordatorio de que el camino de vuelta al éxito absoluto tras una cirugía de esta magnitud requiere tiempo y paciencia.