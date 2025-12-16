Elogio desde EE. UU.: Víctor Barboza Jr. destaca la importancia del I Clásico Javier José Castellano en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 48 significó el final de una temporada hípica exitosa en el Hipódromo La Rinconada. La jornada de cierre no pudo terminar de mejor manera, con un total de diez pruebas selectivas en el programa, de las cuales nueve ostentaron el prestigioso estatus de grado uno, además de una Copa.

Este despliegue de alta competencia generó un balance sumamente positivo entre la afición y la industria.

Ricardo Santana Brilla en el Jockey Challenge: La Rinconada

El entusiasmo de la afición se centró en la primera edición del Jockey Challenge, un evento que reunió una verdadera constelación de estrellas internacionales y nacionales.

Tras una tarde llena de grandes emociones y duelos en la pista, el jinete panameño Ricardo Santana se alzó como el más destacado de la competencia. Santana demostró su calidad al acumular un total de 13 puntos, que le permitió asegurar así el título del Challenge inaugural. Su victoria puso la guinda a un evento que promete consolidarse en el calendario hípico venezolano.

Reconocimiento Internacional a la Labor del INH: Entrenador Venezolano

La exitosa clausura de la temporada y la calidad de los eventos selectivos no pasaron desapercibidas para la comunidad hípica internacional.

El entrenador venezolano Víctor Barboza Jr., quien trabaja en Estados Unidos desde 2015, manifestó un gran entusiasmo por la labor que ejecuta el óvalo caraqueño. A través de su cuenta personal de X, @VictorEBarboza, Barboza Jr. reconoció públicamente el trabajo del Instituto Nacional de Hipódromos (@OficialINH), en particular por el homenaje que rindieron al jinete Javier José Castellano con la realización de la primera selectiva de grado uno en su nombre.

Barboza Jr. ostenta un impresionante palmarés desde que comenzó su carrera en Estados Unidos. Registra un total de 655 victorias en 3.196 presentaciones. Este historial incluye 18 Stakes y tres triunfos de Grado Stakes, lo que se traduce en una producción global que supera los 16 millones de dólares.