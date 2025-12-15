Rey Carlos III revela importante noticia sobre su lucha contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

El viernes 12 de diciembre el Rey Carlos III actualizó su estado de salud sobre la lucha contra el cáncer que le fue diagnostico en febrero de 2024. El monarca a través de un mensaje televisado comentó que los resultados han sido positivos, gracias a la dedicación y esfuerzo que le ha puesto al tratamiento.

Un gran momento de salud

El royal de 77 años, comentó que su avance de salud es una bendición enorme, para poder seguir entregado a sus labores en todo el mundo como líder de la fuerte monarquía británica.

Carlos fue muy claro en destacar que el tratamiento aún no terminado, pero los especialistas lo ven muy bien para el venidero 2026.

“Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias al diagnóstico temprano, la intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones médicas, mi propio calendario de tratamiento contra el cáncer podrá reducirse el próximo año”, dijo en televisión nacional.

En este sentido, resaltó que su tratamiento seguirá siendo supervisado por especialistas para proteger y priorizar su vida, rumbo a la agenda real que tendrá para el próximo año.

Un llamado a la detección

El hijo de la fallecido Reina Isabel II, hizo un llamado a lo importante que es impulsar en el mundo la investigación y detección temprana del cáncer, para que los resultados sean los más positivos posible para los pacientes.

“Con frecuencia, me dicen, la gente evita los exámenes porque imagina que pueden ser aterradores, vergonzosos o incómodos. Si finalmente acuden cuando se les invita, se alegrarán de haberlo hecho”, explicó.

La noticia ha caído muy bien en la casa real, en los súbditos británicos y en amigos del rey, ya que también la Princesa de Gales, Kate Middleton, ha logrado recuperarse de la dura enfermedad.