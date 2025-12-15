MLB: Figuras veteranas más atractivas aún disponibles en la agencia libre MLB

Suscríbete a nuestros canales

Mientras las principales figuras de las Grandes Ligas definen su destino de cara a la venidera temporada, otros peloteros veteranos también se encuentran en la lista en el actual mercado y buscan un nuevo destino con el objetivo de extender su legado en MLB.

Nombres que parecieran tener un boleto asegurado al Salón de la Fama de Cooperstown como Justin Verlander y Max Scherzer todavía aún no han terminando sus trayectorias en Las Mayores y esperan por las demás organizaciones para continuar su legado en los mejores diamantes del mundo.

Aunque no tuvo sus mejores registros en la campaña regular 2025, Scherzer demostró que todavía le queda gasolina en el tanque con una presentación notable durante la pasada Postemporada con Toronto Blue Jays. De la misma forma, Verlander (43 años) dejó una efectividad aceptable de 3.85 y 137 ponches para pisar en el montículo de que tiene intenciones de seguir lanzando por un par de años más.

Peloteros veteranos disponibles en la agencia libre 2025

Justin Verlander (43)

Max Scherzer (41)

Paul Goldschmidt (38)

Chris Martin (40)

Andrew McCutchen (39)

Tommy Pham (38)

David Robertson (41)

Carlos Santana (40)

Justin Turner (41)

Kirby Yates (39)

Además de los ganadores del Cy Young, otros que pueden asumir un papel en la próxima campaña de las Grandes Ligas es Paul Goldschmidt, quien viene de una presentación aceptablen en 2025 New York Yankees, dejando un OPS de .731 en 146 juegos. Cabe destacar que, el primera base fue el ganador del MVP de la Liga Nacional en 2022, por lo que todavía podría quedarse destellos de lo que fue esa actuación con San Luis.

Entre los toleteros también se encuentran el dominicano Carlos Santana, que llegará a 40 años de edad el próximo mes de abril. Aunque sus estadísticas fueron un poco decepcionante con .225 de promedio al bate, el inicialista tiene un talento nato para embasarse luciendo un OBP de .316 antes de que fuera dado de baja en agosto, luego uniéndose a los Cachorros. de Chicago. Es el líder activo en boletos recibidos con 1.330 y comparte el 40mo lugar de todos los tiempos en ese apartado.