Preocupación en Atlanta: Kristaps Porzingis fuera por dos semanas 

Suscríbete a nuestros canales

Kristaps Porzingis, se perderá las próximas dos semanas de acción y será sometido a evaluaciones médicas adicionales, según fuentes cercanas a ESPN. El equipo y el jugador están priorizando su salud a largo plazo, una medida crítica considerando que Porzingis ya ha estado ausente en siete de los últimos ocho partidos a causa de una enfermedad. La temporada de los Atlanta Hawks ha recibido un duro golpe. El pívot y alero titular,, se perderá las próximas dos semanas de acción y será sometido a evaluaciones médicas adicionales, según fuentes cercanas a ESPN. El equipo y el jugador están priorizando su salud a largo plazo, una medida crítica considerando que Porzingis ya ha estado ausente ena causa de una enfermedad.

El reciente brote de enfermedad ha despertado la alarma, dada la condición médica subyacente del "unicornio" letón. La temporada pasada, durante su etapa en Boston, a Porzingis le fue diagnosticada una condición autonómica conocida como Síndrome de Taquicardia Postural Ortostática (POTS).

¿Qué es el síndrome POTS?

El POTS es un trastorno que afecta el sistema nervioso autónomo, encargado de funciones corporales involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la digestión. Los síntomas comunes incluyen fatiga extrema, mareos, dificultad para concentrarse (niebla mental) y, especialmente, un aumento anormal de la frecuencia cardíaca al pasar de estar acostado a una posición vertical.

Aunque Porzingis y el staff médico de los Hawks trabajaron intensamente durante el verano para encontrar soluciones que le permitieran manejar su salud y entró a la temporada en buenas condiciones físicas, el reciente y persistente cuadro de enfermedad sugiere que la situación requiere una investigación profunda.

"Ambas partes están priorizando el largo plazo de la temporada para Porzingis," señalan las fuentes, indicando que la decisión de apartarlo por dos semanas busca estabilizar su condición y asegurar que no haya complicaciones relacionadas con el POTS o su reciente enfermedad.

La ausencia de Porzingis es un desafío significativo para los Hawks, quienes dependen de su impacto bidireccional, tanto en la protección del aro como en la capacidad de abrir la cancha con su tiro exterior. El equipo deberá encontrar soluciones internas para cubrir el vacío dejado por su jugador clave mientras este se somete a exámenes en busca de un diagnóstico claro para su reciente dolencia.