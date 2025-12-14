Una noche épica en el Olímpico de la UCV: Así se vivió "La Fiesta de J.A"

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más, el locutor venezolano José Armando Estévez mejor conocido como 'JA', realizó y esta vez de la mano de CP Producciones, una rumba musical con "La Fiesta de J.A" que será recordada por mucho tiempo junto a una constelación de estrellas nacionales e internacionales.

Desde horas de la tarde del sábado 13 de diciembre hasta la mañana del 14, el público disfrutó de un concierto que tuvo de todo: balada, salsa, bolero y hasta bachata. Este evento se realizó en el Estadio Olímpico de la UCV en Caracas junto a miles de almas salseras que fueron a gozar.

"La Fiesta de J.A" empezó con buen ritmo

A las 6:31 p. m., la orquesta de Memo arrancó la velada con una energía contagiosa, caldeando el ambiente con temas como “Está noche es ideal”, “Ella está conmigo” y el clásico “Caballo viejo”.

El público, fresco aún, se entregó al ritmo mientras las luces del atardecer danzaban con cada nota. El ambiente subió de temperatura y se volvió casi mágico cuando sonó “Cómo te hago entender” de Roberto Roena, señalando que esta noche no sería cualquier presentación.

Una segunda ola de estrellas nacionales

Justo a las 7:03 p. m., 'J.A' subió al escenario para saludar a su gente mientras una mezcla de temas que oscilaron entre el romance y la nostalgia, sonaban gracias al set de DJ Jan Franco que mantuvo el ánimo en alto.

Luego, Jonathan Araque tomó el micrófono interpretando “Perdóname”, seguido por un emotivo tributo a Jerry Rivera con “Si supieras” y “Dime tú”. El cierre de su set con “Amores como el nuestro” dejó al público pidiendo más antes de que se retirara a las 8:04 p. m.

Néstor Rivera, exintegrante de Los Adolescentes, interpretó clásicos como “Llorar” y “Persona ideal”, conectando con el público en un ambiente íntimo hasta altas horas de la madrugada.

Desfile de artistas internacionales

Fernando Cancel subió y, como un huracán, trajo una avalancha de emociones con canciones como “Esperándote”, “Fuego” y “Niña”. Cerró su presentación con “Amor marcado”, elegido por el público como broche de oro antes de despedirse a las 9 de la noche.

Poco después, Hansel Camacho electrizó la tarima con su repertorio de éxitos como “Fidelidad”, “Mentiras” y “Celos”. Sus temas movidos mantuvieron al público hipnotizado hasta las 10 de la noche.

Luego fue el turno de Miles Peña, quien encendió la velada con “Sueño prohibido” y “Háblame”, temas que hicieron vibrar a quienes llevan años siguiendo su carrera. Con “Cuenta conmigo” y “Hoy me dices que te vas”, logró que todos cantaran a voz en cuello hasta que bajó del escenario.

Después de una breve intervención del DJ Castillete, a las 11:26 p. m., Alex de Castro encendió de nuevo la noche con clásicos como “De raíz” y “Cara a cara”.

Su hijo Carlos también subió y ofreció una versión de “Mi universo por la mitad” antes de que Alex regresara para cantar temas como “Solo” y “A veces”, incluso compartiendo un emotivo mensaje sobre Venezuela, pidiendo bendiciones para su patria.

Una divertida pausa dio paso a las 12:44 a. m., cuando Cheo Andújar subió al escenario con clásicos de la talla de “Cuando tú me miras”, “Te olvidé” y “Eres feliz”. Su interpretación de “Jardín primaveral” fue un deleite que mantuvo la pista encendida hasta pasadas la 1 de la mañana.

Después del DJ Franco, Mickey Taveras tomó la batuta con temas como “Me gustas”, “Quiéreme” y el homenaje a Miguel Vinicio. Minutos más tarde, David Zahan trajo una mezcla de pasión y energía con “Desnúdate mujer”, “Mi libertad” y temas dedicados a Frankie Ruiz.

Antonio Cartagena encendió la recta final con temas de amor y desamor, dejando momentos memorables con “Pídele perdón” y “Si tú no estás” hasta su salida a las 5:16 a.m.

El broche final

Cuando ya el cielo estaba por aclarar, Roberto Lugo tomó el poder con “Corazón en blanco”, “Balada para una mujer enamorada” y temas que retumbaron hasta que, con “Jugando con mi vida” y “El amor”, cerró oficialmente el concierto a las 6:30 a. m. en una ovación generalizada.