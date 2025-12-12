Osmel Sousa salta de alegría y se atribuye el triunfo de Anna Blanco en el Miss Charm

Suscríbete a nuestros canales

Este 12 de diciembre, Anna Blanco se coronó como Miss Charm 2025, un triunfo que se atribuyó Osmel Sousa por ser parte fundamental de su preparación en el certamen internacional.

Desde Vietnam, la venezolana se alzó con titulo luego de un arduo trabajo para llegar con determinación al país asiático y representar a Venezuela. Durante la competencia, algunos missólogos la tenían en la mira, pero su desenvolvimiento de principio a fin impactó al jurado que la coronó.

Anna Blanco había participado en el Miss Grand International, celebrado en Tailandia, sin embargo, no logró clasificar dejando al país sin posibilidad de una corona.

A la venezolana la acompañaron Miss Indonesia, como 2da finalista, y Miss Alemania, como 1ra finalista.

Osmel Sousa celebra la victoria de Anna Blanco

A través de redes sociales, Osmel Sousa celebró el nuevo título de belleza para Venezuela, en especial por el logro obtenido por Anna, una de sus pupilas, ganadora de la competencia El Concurso By Osmel Sousa.

El Zar de la Belleza, se atribuyó el triunfo por haber sido parte de su preparación y depositar la confianza en su trayectoria en el modelaje y los certámenes.

“Que felicidad ganó mi candidata en el Miss Charm internacional felicitaciones mi niña sin duda eres la ganadora”, destacó el venezolano en Instagram.