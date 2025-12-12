Hipismo

Joel Rosario, látigo de élite listo para el desafío del Jockey Challenge del domingo

El dominicano le gusto su paso por el país en su oportunidad anterior y en esta oportunidad con montas de altas probabilidades de victorias

Por

Saúl García
Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 04:15 pm
Joel Rosario, látigo de élite listo para el desafío del Jockey Challenge del domingo
DRF
El jinete dominicano Joel Rosario, una de las fustas más cotizadas del circuito hípico internacional, se presenta este domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada para participar en el Jockey Challenge 56. Con un palmarés que incluye victorias en las carreras más importantes del mundo, Rosario aterriza en Venezuela con seis compromisos de monta que prometen emoción en el óvalo caraqueño.

Rosario y sus montas del domingo en el Jockey Challenge

Conocido por su serenidad y su habilidad para rematar, Rosario buscará capitalizar cada oportunidad que tenga en la pista. La afición hípica espera con ansias ver al "quisqueyano" en acción, demostrando su clase mundial a bordo de sus ejemplares.

Compromisos de Joel Rosario:

  • 5ª Carrera: Monta a Egiogbe.
  • 6ª Carrera: Guía a Compadre Peche.
  • 8ª Carrera: Estará sobre los lomos de Gran Sabanero.
  • 9ª Carrera: Dirige a Brawuaisa.
  • 11ª Carrera: Conduce a Aguamarina.
  • 12ª Carrera: Cierra sus montas con Sizzle.

