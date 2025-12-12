Joel Rosario, látigo de élite listo para el desafío del Jockey Challenge del domingo

Suscríbete a nuestros canales

El jinete dominicano Joel Rosario, una de las fustas más cotizadas del circuito hípico internacional, se presenta este domingo en el Hipódromo Internacional La Rinconada para participar en el Jockey Challenge 56. Con un palmarés que incluye victorias en las carreras más importantes del mundo, Rosario aterriza en Venezuela con seis compromisos de monta que prometen emoción en el óvalo caraqueño.

Rosario y sus montas del domingo en el Jockey Challenge

Conocido por su serenidad y su habilidad para rematar, Rosario buscará capitalizar cada oportunidad que tenga en la pista. La afición hípica espera con ansias ver al "quisqueyano" en acción, demostrando su clase mundial a bordo de sus ejemplares.

Compromisos de Joel Rosario: