Gary Sánchez busca redención en el mercado de agentes libres

El receptor dominicano Gary Sánchez , apodado "El Kraken", ha ingresado nuevamente al mercado de agentes libres en busca de un contrato que le permita consolidar una temporada de resurgimiento ofensivo. Con 33 años de edad, Sánchez representa un perfil de alto riesgo y alta recompensa, capaz de inyectar una potencia de home run significativa a cualquier equipo de Grandes Ligas que necesite un backstop con bate. La información original señala que Sánchez está "en el mercado abierto en busca de una temporada de recuperación".

De Milwaukee a Baltimore

La trayectoria de Sánchez en los últimos años ha sido un verdadero carrusel de equipos. Después de un paso fugaz por San Diego en 2023, en 2024 firmó con los Milwaukee Brewers, equipo con el que bateó .220 con 11 jonrones en 89 juegos, antes de sufrir una lesión.

Sin embargo, el dato clave que lo posiciona como agente libre proviene de su más reciente contrato:

Contrato con Orioles (2025): Sánchez firmó un acuerdo de un año y $8.5 millones de dólares con los Baltimore Orioles para la temporada 2025.

Actualidad: Al finalizar su contrato de una temporada con los Orioles, Gary Sánchez se ha convertido en agente libre, poniendo fin a su etapa en Baltimore, donde mostró destellos de su poder (como un grand slam en junio de 2025).

La gran pregunta que domina la agencia libre de Gary Sánchez es: ¿Dónde aterriza el receptor de 33 años?

Su valor en el mercado se basa en su poder ofensivo probado (más de 180 jonrones de por vida), un atributo escaso en la posición de receptor. No obstante, su inconsistencia en el promedio de bateo y las preocupaciones sobre su rendimiento defensivo y manejo de pitcheo obligan a los equipos a considerarlo principalmente como un receptor secundario o un bateador designado a tiempo parcial.