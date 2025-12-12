Este jugador de la Vinotinto sumó su segundo título en el extranjero

Suscríbete a nuestros canales

Una gran noticia hay que sumar para el fútbol venezolano después que uno de sus representantes haya representado en gran forma al país, sobre todo por ser un fijo en los llamados de la Vinotinto.

Hablamos de Alain Baroja, quien sumó su segundo título en el concierto internacional, tras coronarse campeón en la primera división de Bolivia representando los colores del Always Ready.

El guardameta criollo pudo celebrar y añadir el logro a su palmarés después de la victoria de los suyos a Guabirá con marcador favorable de 6-0.

Este título es el segundo internacionalmente que figura en su recorrido junto al que conquistó en Grecia en 2016 con el AEK Atenas FC en la copa de ese país.

El vinotinto fue el menos batido en el torneo

Lo más destacado para el venezolano es que fue uno de los actores principales en la coronación de su equipo, siendo clave en la valla de los suyos.

Por ejemplo, hay que decir Baroja jugó 29 compromisos en la división y su equipo fue el que menos goles recibió en el torneo (29), una estadística que refleja su importancia en el título.

El vinotinto llegó al club boliviano a inicios del 2024 tras haber prestado servicios en el Caracas FC. Ahora mismo, Alain tiene 36 años de edad y tiene contrato hasta 31 de diciembre de 2027.