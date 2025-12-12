Fernando Batista insiste en defender su "buen" trabajo al mando de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El exfutbolista y director técnico argentino, Fernando "Bocha" Batista, ha reflexionado recientemente sobre su ciclo al frente de la selección nacional de Venezuela, la Vinotinto, ofreciendo una perspectiva clara sobre el resurgimiento del entusiasmo por el fútbol en un país tradicionalmente dominado por el béisbol.

El fútbol vuelve a enamorar a Venezuela

Batista subraya el cambio en la percepción del fútbol dentro de la sociedad venezolana, destacando la creciente popularidad del deporte rey.

"Últimamente ya el fútbol, por más que el béisbol es muy fuerte, lo conocemos todos en Venezuela, pero el fútbol estaba ya... cada vez que uno teníamos la posibilidad de jugar, eran los canales, las canchas llenas," comentó el ex-DT.

Esta observación es clave. Históricamente, el fútbol ha luchado por el primer plano frente al béisbol. Sin embargo, bajo la dirección de Batista, la selección experimentó un apoyo sin precedentes en las recientes Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo, un fenómeno que el entrenador atribuye a la identificación generada por el equipo y los resultados positivos iniciales.

"En estas eliminatorias, desde el día uno que empezamos a jugar, la verdad que la gente nos dio un apoyo increíble. Lógicamente los resultados empezaron siendo muy positivos y hubo una identificación muy linda hacia la selección, hacia los jugadores."

Soporte institucional y crecimiento sostenido

Un factor que Batista recalca como vital para el éxito y la estabilidad de su proceso fue el respaldo incondicional de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y su presidente. En un ambiente donde la escasez de recursos y la inestabilidad institucional han sido comunes, el DT destacó una gestión que garantizó las condiciones óptimas de trabajo.

"Teníamos un apoyo muy bueno desde el lado de la federación, con un presidente... que la verdad no nos hizo faltar nunca nada. Hoy está haciendo las cosas muy bien para que el fútbol venezolano siga también creciendo."

Este apoyo, según Batista, se tradujo no solo en beneficios para la selección mayor, sino en un trabajo estructural a nivel juvenil, sentando bases para el futuro del fútbol venezolano.

Un hito histórico en la Copa América

El ciclo de Batista tuvo su punto álgido con una destacada participación en la reciente Copa América, donde la Vinotinto no solo compitió, sino que hizo historia, demostrando su potencial en el continente.

"Hicimos una gran Copa América en la cual... perder con Canadá por penales habiendo ganado los tres partidos de fase, es la primera vez que ha pasado en una selección de Venezuela..."

La montaña rusa del fútbol

Batista reconoció la naturaleza volátil del deporte. Si bien la conexión inicial fue de pura alegría, el inevitable ciclo de resultados adversos provocó el descontento de una parte de la afición, algo que considera natural.

"Lógicamente, después, cuando por ahí se dieron resultados adversos, es como el fútbol, algunos se empezaron a enojar..."

No obstante, el técnico concluyó con un llamado a la perspectiva, insistiendo en que la verdadera valoración de su trabajo vendrá con el tiempo, más allá de la coyuntura de los marcadores. Su mensaje final es un voto de confianza al proceso implementado.