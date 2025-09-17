Fernando "Bocha" Batista habría sido contactado por esta selección de Conmebol (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de caer 6-3 ante Colombia en Maturín, Fernando "Bocha" Batista fue destituido por parte de la Federación Venezolana de Fútbol y dejó de ser entrenador de La Vinotinto. Ahora, el seleccionado venezolano busca un nuevo director técnico, pero el argentino también estaría en busca de un nuevo trabajo.

El entrenador argentino de 55 años estuvo al frente de Venezuela en un proceso que llenó de ilusión a todo un país. Sin embargo, los resultados no fueron alcanzados y por esa razón, fue despedido de su cargo.

Pero, la vida debe continuar y al parecer "Bocha" Batista ya comienza a generar interés en otro país de Conmebol, tanto así que ya habrían hecho un contacto con el DT.

¿Nuevo destino para Fernando Batista?

Según reportó Eddie Fleischman, Batista ha sido contactado por la Federación Peruana de Fútbol para asumir la dirección de la "Blanquirroja". La noticia ha despertado gran interés en el entorno futbolístico sudamericano, ya que el argentino ha mostrado una propuesta moderna de juego y logró darle identidad a la Vinotinto durante su gestión, consolidándola como un rival competitivo en las Eliminatorias, pese a no haber clasificado al Mundial de 2026.

Para la Selección de Perú, la posible llegada de Batista representaría un nuevo ciclo tras una etapa marcada por la irregularidad en resultados recientes. Su experiencia en selecciones juveniles de Argentina y su paso por Venezuela lo posicionan como un técnico con capacidad de desarrollar proyectos a mediano plazo. De concretarse, su arribo podría significar un impulso en la renovación del plantel y en la búsqueda de recuperar protagonismo en el panorama sudamericano, esto pese a las criticas que recibió tras su salida de La Vinotinto.

Fernando Batista en su período al mando de Venezuela dirigió un total de 22 partidos oficiales, dejando un registro de siete victorias, seis empates y nueve derrotas. De sus victorias, cuatro fueron en las Eliminatorias de Conmebol y tres en la Copa América de Estados Unidos 2024. En cuanto a las derrotas, ocho ocurrieron en eliminatorias y uno en el mencionado torneo continental mientras que los empates se dieron exclusivamente en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.