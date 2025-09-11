La Vinotinto

Con el despido del "Bocha": ¿Quién debe asumir el cargo en la Vinotinto?

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ahora empezará su búsqueda para reemplazar al "Bocha" 

Por Carlos Mora
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 08:33 pm
La era de Fernando 'Bocha' Batista al frente de la Vinotinto ha llegado a su fin. Tras el reciente despido del seleccionador argentino, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se enfrenta a una decisión crucial: ¿volver a apostar por un entrenador extranjero o darle la oportunidad a un técnico venezolano para liderar el próximo ciclo?

El historial reciente no juega a favor de la primera opción. A pesar de las altas expectativas y la significativa inversión, tanto el proyecto de José Néstor Pekerman como el de Batista no lograron el objetivo primordial: clasificar a Venezuela para un Mundial.

Estos fracasos han dejado un sabor agridulce y han reavivado el clamor popular por un seleccionador que conozca de cerca las particularidades del fútbol nacional y el sentir de su gente.

¡Vizcarrondo es una de las opciones!

Es aquí donde el nombre de Oswaldo Vizcarrondo emerge con fuerza como el principal candidato. El exfutbolista y actual entrenador de las categorías juveniles ha demostrado un trabajo sólido y prometedor, destacando especialmente por su labor con la Vinotinto Sub-17 que está a las puertas de disputar el Mundial de la categoría en Catar.

Su profundo conocimiento de la idiosincrasia del jugador venezolano, su experiencia como capitán de la selección y su liderazgo en el campo, lo convierten en una opción natural para muchos.

¿Es el momento?

Si bien es cierto que nombrar a Oswaldo Vizcarrondo podría parecer un movimiento apresurado, su éxito en las categorías inferiores y el apoyo de gran parte de la afición lo posicionan como una alternativa viable y esperanzadora.

Darle las riendas de la selección absoluta sería una señal de confianza en el talento venezolano y una apuesta a largo plazo que podría, finalmente, romper el ciclo de fracasos y escribir una nueva historia para la Vinotinto. El debate está abierto, pero la posibilidad de un cambio de timón hacia un liderazgo nacional parece más real que nunca.

Miércoles 10 de Septiembre de 2025
