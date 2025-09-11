¿Injusto? El salario del "Bocha" Batista vuelve a ser el tema de moda

Suscríbete a nuestros canales

El eco del fracaso de la Vinotinto en las Eliminatorias Sudamericanas sigue resonando con fuerza, y con él, se reaviva un debate sensible y polémico: el salario del seleccionador Fernando "Bocha" Batista.

Según la información que ha circulado en diversos medios, el técnico argentino se ubica como el noveno seleccionador mejor pagado del mundo, con un ingreso anual de 2.6 millones de euros.

Una cifra que, a la luz de los resultados, ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la relación entre inversión y rendimiento en el fútbol venezolano.

Una apuesta que salió mal

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) apostó fuerte por el proyecto de Fernando Batista, designándolo como sucesor de José Pékerman, y respaldando su continuidad a pesar de los altibajos.

La inversión realizada en su figura no es menor. Se trata de un desembolso significativo que, en la visión de la afición y de muchos analistas, no se tradujo en el logro del objetivo final: la ansiada clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Este elevado sueldo se vuelve un tema central al evaluar el desempeño de la selección. Mientras en otros países se justifican salarios millonarios con campeonatos o clasificaciones históricas, en Venezuela la situación es la contraria.

Otra vez sin Mundial...

La Vinotinto, una vez más, se quedó en la puerta del Mundial, dejando un sabor amargo de "ya casi" que ha acompañado a la selección en los últimos años. Este "casi" se vuelve especialmente doloroso cuando se contrapone con la inversión económica realizada en el cuerpo técnico.

Ahora, con la herida de la no clasificación aún fresca, el salario de Fernando Batista no solo es un dato estadístico, sino un recordatorio tangible de una apuesta que no fructificó.

Más allá de las estrategias tácticas y del rendimiento en la cancha, el tema del sueldo se convierte en el epicentro de un debate sobre la eficiencia, la planificación y la responsabilidad en la gestión del fútbol venezolano. Un debate que, sin duda, definirá el futuro de la Vinotinto y de su cuerpo técnico.