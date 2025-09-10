¿Está listo Oswaldo Vizcarrondo para asumir a la Vinotinto absoluta?

Suscríbete a nuestros canales

Jornada de guayabo la que está viviendo la mayor parte del seguidor de la Vinotinto, tras lo que fue esa estrepitosa derrota con el combinado de Colombia, con marcador de 3-6 en el Estadio Monumental de Monagas.

Este resultado tiene a todo un país aún con las imágenes que llevaron al trago amargo ante el combinado cafetero. De hecho, ya son miles las voces que por la calle del medio están pidiendo la destitución del técnico del equipo: Fernando 'Bocha' Batista.

Esa petición a la FVF (Federación Venezolana de Fútbol) no ha llegado sola a la mesa de la discusión, porque en ella se ha incluido un nombre particular, que sería una de las grandes apuestas para tomar ese banquillo en estas horas: Oswaldo Vizcarrondo.

El exjugador de la selección nacional actualmente lidera a los combinados criollos en las categorías sub-17 y sub-20, en la primera ya consiguió un cupo al Mundial.

¿Está Oswaldo Vizcarrondo para dirigir a la Vinotinto?

Todos los caminos conducen a que Batista no seguirá al frente del equipo venezolano. Al menos, en un amplio sector de la fanáticada esta petición (su salida) ya está dada y la pelota quedaría del lado de la federación.

Con un escenario como este toca una obligada revisión del perfil de Oswaldo y el contexto en el que se daría una decisión de este calibre, en la que habría debate sobre lo oportuno del caso.

El hoy entrenador de categorías menores en la selección tiene consigo puntos fuertes que invitan a pensar seriamente en la posibilidad, como el conocer a la generación de relevo que tomará lugar en la absoluta en los próximos años-meses. El tener ese paneo de futbolistas puede jugar a su favor en estos días en los que -de darse la salida de Batista- habrá que pensar y dar una reconstrucción a la primera plantilla nacional.

La opción extranjero fracasó: ¿Vuelve la vía criolla?

Con los resultados a la vista, es un hecho que el recorrido no salió como se esperaba en su día, tras la búsqueda y confianza en un cuerpo técnico de extranjeros, primero con José Peseiro, Nestor Pekerman y luego con Fernando Batista.

Ahora bien, el desenlace actual le permitiría la cabida a los estrategas venezolanos, después de ciclos con Richard Páez, César Farías, Noel Sanvicente, Rafael Dudamel y Leo Gonzalez.

La propuesta de Vizcarrondo

Este no deja de ser un aspecto menor en la discusión, sobre todo después del mar de críticas que recibió el argentino por el juego de la selección y del que se coincidía una falta de identidad en el equipo.

Por lo que el mismo Vizcarondo ha dejado ver de sus equipos, su propuesta está muy ligada a las transiciones rápidas y le gusta llevar el peso de los partidos. Esto es lo que prioriza en su libreta, caso contrario a lo practicado por su homólogo, que tenía un concepto futbolero más apegado a un estilo defensivo.

Si esa nueva apuesta de la FVF en la Vinotinto es Vizcarrondo habrá que pensar en el viraje que buscará el seleccionador, que tiene como contras su corta carrera .