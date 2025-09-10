Este Vinotinto consigue nuevo equipo y se enfrentará contra Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

El zaguero venezolano Mikel Villanueva ha encontrado un nuevo destino para su carrera deportiva. El futbolista de 32 años acaba de firmar un contrato por una temporada con el club Al-Fayha de la Saudi Pro League, la máxima categoría del fútbol en Arabia Saudita.

Este movimiento se produce tras el final de su paso por el fútbol portugués y representa una nueva oportunidad para relanzar su carrera. Ahí podrá medirse ante figuras importantes como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Darwin Núñez, entre otros.

Mikel Villanueva, quien se encontraba como agente libre, finalizó recientemente su contrato con el Vitória Guimarães, equipo de la Primera División de Portugal, donde jugó un total de 69 partidos, anotando un gol y dando una asistencia.

¿Podrá retomar la regularidad?

Aunque su rendimiento fue notable en algunos tramos, su salida del club se vio afectada por una serie de lesiones que limitaron su continuidad en el terreno de juego.

La llegada a la liga saudí, una competición que ha ganado notoriedad global en los últimos años, le ofrece a Mikel Villanueva un escenario ideal para reivindicarse. El Al-Fayha, un equipo que busca consolidarse en la élite del fútbol asiático, apuesta por la experiencia y solidez defensiva que el venezolano puede aportar.

Una puerta a la Vinotinto

Dicho traspaso no solo es importante para el futuro del ex Deportivo Táchira a nivel de clubes, sino que también podría ser clave para su regreso a la selección absoluta de la Vinotinto.

El zaguero, cuya última convocatoria fue en 2022 para un amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, tendrá la oportunidad de demostrar en el fútbol saudí que sigue en plena forma para competir al más alto nivel.

Su rendimiento en esta nueva etapa será un factor determinante para ganarse la confianza del cuerpo técnico de la selección nacional y volver a vestir la camiseta de su país en el futuro.