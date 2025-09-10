¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Vinotinto?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto ya tiene fecha y rival para su próximo desafío. Tras la reciente finalización de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección venezolana se medirá a la campeona del mundo, Argentina, en un partido amistoso que tendrá lugar el próximo 10 de octubre en Miami.

La información, que ha sido confirmada por diversos medios, fue anticipada por el reconocido periodista deportivo argentino Gastón Edul en sus redes sociales.

¡Toca empezar de cero!

Este encuentro adquiere una significación particular para la selección nacional. Luego de la decepción por no haber logrado la anhelada clasificación al Mundial de 2026, la Vinotinto se prepara para un largo y necesario proceso de reconstrucción.

Dicho partido contra un rival de la talla de Argentina no es solo una prueba de fuego, sino también una oportunidad para empezar a sentar las bases de un nuevo ciclo.

Aunque el objetivo principal, la Copa del Mundo, no se alcanzó, este tipo de amistosos de alto nivel son cruciales para el desarrollo y la preparación del equipo de cara a las próximas eliminatorias y competiciones continentales.

Hay que pasar la página...

Para la afición venezolana, este amistoso internacional representa el inicio de una nueva era. A pesar de la tristeza por el resultado de las eliminatorias, la esperanza de cambiar la historia sigue viva.

El camino será largo y lleno de obstáculos, por lo que, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) necesita rediseñar una nueva ruta para cambiar la mala dinámica. El partido contra Argentina en Miami es el primer paso en un viaje que se espera culmine con la clasificación a una Copa del Mundo en el futuro.