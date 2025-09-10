Así se disputará el Repechaje a Estados Unidos, México y Canadá 2026

Suscríbete a nuestros canales

El martes pasado, la incertidumbre llegó a su fin y se definió el cupo de repechaje al Mundial 2026 en Sudamérica.

Venezuela no pudo aprovechar ninguno de los escenarios favorables, en la última jornada de Eliminatorias Conmebol, tras caer 3-6 ante Colombia. Bolivia, por su parte, venció 1-0 a Brasil en condición de local, para quedarse con la séptima plaza y el puesto a la repesca mundialista.

¿Cómo se jugará el repechaje?

La selección del altiplano confirmó su puesto en el mini torneo de la FIFA, que otorgará dos cupos al prestigioso torneo internacional a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

De tal modo, entre el 23 y 31 de marzo de 2026, Monterrey y Guadalajara (México) recibirán a las 6 selecciones que se jugarán la clasificación al Mundial. Esta repesca se disputará bajo el siguiente formato:

*Los 4 países del torneo con la más baja posición en el ránking FIFA, se enfrentarán entre sí en unas semifinales.

*Ambos ganadores clasificarán a una final. Posteriormente, dependiendo de la llave en la cual se ubiquen, enfrentarán a las dos mejores selecciones según su puesto en el ránking.

*Los ganadores de esas 2 finales sellarán su ticket al Mundial.

Cabe destacar que, solo el conjunto boliviano y la selección de Nueva Caledonia han asegurado con antelación su presencia en esta última etapa decisiva del premundial. Por ahora, dos representantes de Concacaf, uno de África y otro de Asia, compiten por esos 4 puestos restantes.