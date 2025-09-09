Estos pueden ser los rivales de La Vinotinto o Bolivia en el repechaje

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela y Bolivia disputarán la ultima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre. Ambos seleccionados están en la lucha por el repechaje Marzo 2026, venezolanos y bolivianos definirán todo este martes.

Los posibles rivales que tendrá Venezuela o Bolivia, serán: Nigeria, Senegal, RD Congo, Camerún, Costa de Marfil.

Situación según resultados

Si Nigeria pierde este martes, su situación se complica y se torna difícil que entre al repechaje, quedando prácticamente eliminada del mundial. Se enfrentarán a Sudáfrica, quienes juegan en casa y mantiene con solidez el liderato de su grupo.

Ahora bien, si Senegal quiere ir directo al mundial debe ganarle a RD Congo en el encuentro de hoy, de lo contrario solo podría aspirar al repechaje. En el otro escenario, si Senegal consigue la victoria, RD Congo peleará por entrar a la respesca.

Por su parte, Camerún también tiene un escenario complejo, necesita ganarle a Cabo Verde para arrebatarle el primer lugar y evitar un eventual repechaje.

Mientras que, Costa de Marfil también está en necesitado de victoria, apesar de liderar su grupo. Su rival de este martes será Gabón, la selección que ocupa el segundo puesto de la tabla, con apenas un punto de distancia. Gabón será local en este encuentro y de ganar, podría poner en peligro la clasificación directa de los marfileños.