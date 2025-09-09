Así es el emotivo video que preparó la Vinotinto para el juego contra Colombia

Suscríbete a nuestros canales

En la antesala del que podría ser el partido más trascendental en la historia reciente del fútbol venezolano, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha encendido las redes sociales con un video conmovedor y poderoso.

El material audiovisual, lanzado en las plataformas oficiales de la Vinotinto, no es solo un spot publicitario, sino un himno a la esperanza, diseñado para motivar a los jugadores y, sobre todo, para unir a un país entero bajo un mismo sueño: el Mundial de 2026.

El video es un viaje nostálgico y esperanzador a la vez. Combina imágenes icónicas de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, recordando tanto los momentos de gloria como los de profunda frustración. Vemos victorias memorables que hicieron vibrar a la afición, pero también derrotas que dejaron un sabor amargo.

La voz del capitán, el grito de Rondón

El punto culminante del video es la presencia y la voz del capitán y goleador histórico, Salomón Rondón. Con un tono de profunda convicción, se dirige a la afición, no como un jugador, sino como el representante de todo un país que anhela la gloria.

Sus palabras transmiten la determinación del grupo y la importancia de este momento. El mensaje es claro: este equipo no se rinde y está dispuesto a dejar el alma en la cancha por el sueño de ir a un Mundial.

El sueño de la generación de oro

Varios jugadores de la actual plantilla también tienen su momento en el video. Sus rostros, llenos de concentración y anhelo, se intercalan con las imágenes históricas.

Esto crea una conexión entre el pasado y el presente, mostrando que el sueño que se inició hace años está más vivo que nunca en los corazones de esta generación. Las frases que se escuchan a lo largo del video no son solo palabras; son la promesa de que la pasión, la garra y el orgullo venezolano se pondrán a prueba en el campo contra Colombia.