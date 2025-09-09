Estos jugadores de La Vinotinto no jugarían el Repechaje si reciben amarilla ante Colombia

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto tendrá este 9 de septiembre posiblemte el juego más importante de su historia, cuando reciba a Colombia en la última fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Allí los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista cuentan con la obligación de sumar los tres puntos para asegurarse el repechaje intercontinental, que dará dos cupos a la máxima cita del fútbol.

La Vinotinto con la mente puesta en Colombia

En caso de no obtener la victoria, La Vinotinto deberá esperar el resultado en El Alto, donde medirán fuerzas Bolivia y Brasil, con la mira puesto en una victoria brasileña o un empate. Allí, la escuadra venezolana habría conseguido el anhelado cupo al repechaje.

Sin embargo, eso no sería la clasificación al Mundial, sino un paso clave para ello, por lo que es necesario contar con el mejor material disponible para jugar ese partido contra un rival que seguramente será asiático o de la Concacaf.

A raíz de esto, en el duelo frente a Colombia se dará una situación de la que debe cuidarse Venezuela, ya que cuenta con múltiples futbolistas apercibidos, que, de recibir una tarteja amarilla, se perderán ese hipotético repechaje.

Varios jugadores al límite

En ese listado de jugadores destacan nombres como el de los defensores Jon Aramburu, Miguel Navarro y Josua Mejías, además del volante Cristian Casseres Jr., quienes por sus posiciones están más propensos a ser amonestados.

No obstante, hay nombres muy importantes que su baja sería de mucha importancia para La Vinotinto, resaltando Salomón Rondón y Rafa Romo. Mientras que la lista se completa con Eduard Bello, Jhon Murillo y Josef Martínez