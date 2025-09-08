Fernando Batista sobre el partido contra Colombia: "Es como una final de un Mundial”

Suscríbete a nuestros canales

En la previa del decisivo encuentro de la Vinotinto contra Colombia, el seleccionador Fernando Batista profundizó en las claves que, a su juicio, definirán el resultado.

Más allá de lo táctico, el "Bocha" se centró en la mentalidad del grupo, el crecimiento del equipo y la motivación de sus jugadores de cara a la que ha calificado como una "final de un Mundial".

Pasar la página y encarar una final

La reciente derrota ante Argentina fue un duro golpe, pero Fernando Batista asegura que el equipo ya lo superó y está completamente enfocado en el reto que tienen por delante. "Hemos hablado después del partido del jueves y después dimos vuelta a la página lo más rápido posible", afirmó.

El técnico es consciente de lo que hay en juego y ha transmitido esa mentalidad al grupo. Para él, el partido de mañana es mucho más que un simple juego de eliminatorias.

"Sabemos que hay muchas cosas en juego mañana para lograr el objetivo que nos pusimos. Este grupo desde el primer día se puso una meta que es la clasificación. Mañana para nosotros es como si fuera una final de un Mundial".

¿Tiene definido el once titular?

Sobre la alineación que saltará al campo del Monumental, Fernando Batista mantuvo el misterio, señalando que aún faltan algunos detalles por definir. "Algo tenemos porque lo hemos practicado, pero mañana nos queda un último entrenamiento de reactivación y ahí terminaremos de confirmar bien el equipo", explicó

Orgulloso por el crecimiento del equipo

Por otro lado, no escatimó en elogios para sus jugadores, destacando la evolución que han tenido a lo largo de las eliminatorias. La Vinotinto, bajo su mando, ha ganado en confianza y carácter, algo que incluso los rivales reconocen.

"El equipo ha crecido muchísimo en carácter, en el juego. Estoy orgulloso de este equipo, los entrenadores rivales lo dicen. A todos les costó jugar contra Venezuela y para mí es un orgullo", aseguró.

Para el técnico argentino, no hay un incentivo más grande que el que el equipo tiene por sí mismo. "Más allá de jugar contra Colombia, no hay mayor motivación que jugar un partido que te da la posibilidad de llegar al repechaje", declaró.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y al apoyo de la hinchada, consciente de que el ambiente en el estadio será un factor decisivo. "Mañana será un partido complicado, Colombia no va a regalar nada por más que ya tengan la clasificación".

"Mañana necesitamos estar más unidos que nunca, apoyando a estos guerreros porque van a dejar el alma para que Venezuela pueda estar en el repechaje y vivir por primera vez ese gran sueño de ir a un Mundial", concluyó.