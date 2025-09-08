¿Cómo le ha ido a Colombia cuando enfrenta a la Vinotinto en Venezuela?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto se encuentra a solo horas de encarar el partido más importante de su historia, cuando se enfrente a Colombia en la última jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección nacional cerrará en casa ante el combinado cafetero, que históricamente le ha costado sumar puntos en el país. Los dirigidos por Fernando "Bocha" Batista necesitan sumar unidades para sentenciar su boleto a la Repesca mundialista, logro que conseguirían por primera vez en su historia. Del otro lado, el equipo de James Rodríguez y compañía afrontan el desafío con el pase en la mano a la Copa del Mundo.

Pese a su perdieron el último partido contra los colombianos por clasificatorios mundialistas, Venezuela posee un saldo favorable de dos victorias, tres empates y un revés, logrando incluso triunfos memorables como el 1-0 en 2001 y empates que han frenado las aspiraciones de Colombia.

Colombia en Venezuela por Eliminatorias

2022: Venezuela 0-1 Colombia

2017: Venezuela 0-0 Colombia

2013: Venezuela 1-0 Colombia

2009: Venezuela 2-0 Colombia

2005: Venezuela 0-0 Colombia

2001: Venezuela 2-2 Colombia

1996: Venezuela 0-2 Colombia

1985: Venezuela 2-2 Colombia

1969: Venezuela 1-1 Colombia

El contexto reciente refleja que jugar en Venezuela nunca ha sido un trámite fácil para Colombia. Factores como el clima, la presión del público local y el crecimiento del fútbol venezolano han hecho que los partidos sean más cerrados y menos previsibles. A pesar de ello, Colombia suele mantener una ligera superioridad gracias a su mayor tradición futbolística y profundidad de plantilla.