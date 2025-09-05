Esto dijo Fernando "Bocha" Batista luego de la derrota ante Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Para Fernando "Bocha" Batista, la situación es extrema, ya que la suerte de La Vinotinto en estas Eliminatorias Sudamericanas se definirá en el último juego del calendario, que se disputará dentro de cinco días, contra Colombia, en el Estadio Monumental de Maturín.

Este panorama obliga a Venezuela a ganarle a los neogranadinos, luego de no sumar en la visita de este 4 de septiembre a Buenos Aires, donde Argentina hizo valer su favoritismo y se llevó el triunfo con una contundente goleada de 3-0.

La Vinotinto se vio dominada por Argentina

Además, La Vinotinto cerró las Eliminatorias sin ganar un juego en condición de visitante, sumando dos puntos de 27 posibles, una contraparte a lo hecho en casa, donde ganaron cuatro y empataron igual cantidad de veces.

Tras la goleada recibida en Argentina, el entrenador Batista dio sus impresiones en conferencia de prensa sobre lo acontecido este jueves y sobre todo, previo a lo que será esa "final" ante Colombia.

"Hicimos un planteo inteligente poblando principalmente la mitad de cancha, donde sabemos que Argentina, por la calidad de jugadores que tiene, es donde se hace más fuerte. Hasta los primeros 40 minutos habían creado situaciones, pero sin ser demasiado claros", comentó el estratega.

Un "Error lamentable"

El director técnico hizo énfasis en lo acontecido con el primer gol, que llegó producto de una situación en la que la defensa venezolana no estuvo concentrada para evitar que los campeones del mundo se pongan en ventaja.

"Tuvimos un error lamentable, como nos pasó en otros partidos. Un resbalón nos costó el primer gol. Me parece que fue falta sobre Josef Martínez, pero ellos sacaron rápido mostrando la viveza del jugador argentino. Con el 2-0 comenzamos a desesperarnos y Argentina encontró más espacios. En líneas generales, el partido fue así", dijo Batista.