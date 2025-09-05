¿Quién fue el más destacado de La Vinotinto contra Argentina?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto se jugará todo o nada en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, recibiendo a Colombia en el Monumental de Maturín, teniendo la obligación de ganar y así no depender de otros resultados.

Al momento de hablar de la principal razón por la que Venezuela está en esta situación es la derrota 3-0 sufrida este 4 de septiembre en Buenos Aires ante la campeona del mundo, Argentina, que tuvo a Lionel Messi en plan estelar.

Una derrota que pudo ser peor

Dentro de un cuadro venezolano que fue dominado por un elenco visiblemente superior, hubo actuaciones resaltantes, destacándose la labor hecha pel portero Rafael Romo,

El arquero de 35 años de edad fue importante para evitar una derrota que podía tener una mayor diferencia, ya que los albicelestes no solo tuvieron la posesión de balón en un 77% del tiempo, sino que intentaron recurrentemente a puerta.

En total se dieron 17 tiros argentinos, sobre cinco venezolanos, aunque de esa gran cantidad de disparos, nueve tuvieron dirección dentro de los tres palos y es donde ahí se vuelve clave la participación de Rafael Romo.

Rafael Romo ha sido importante en las Eliminatorias

A lo largo de estas Eliminatorias Sudamericanas que están llegando a su fin, Rafael Romo se ha convertido en clave para las aspiraciones de La Vinotinto. Recordadas son sus atajadas en penales ante Vinicius Jr. o frente a Paraguay en Asunción.

El experimentado guardameta quiere hacer valer su veteranía, uniéndose a Salomón Rondón como aquellos referentes del combinado sub 20 que jugó el Mundial de la categoría en 2009, hace ya 16 años.