Diseñadora venezolana viste a nieta de Juan Carlos I de España

Suscríbete a nuestros canales

Otra venezolana marca un hito en su carrera y deja el nombre su país en alto. Se trata de la diseñadora de moda venezolana Daniela Linares, quien vistió a la socialité Victoria Federica del Marichalar, nieta del rey emérito Juan Carlos I de España.

La vestimenta la lució con elegancia en la más reciente edición de la revista ¡HOLA!, significando un logro para la diseñadora venezolana. Para entrar en detalles, la pieza utilizada por la joven realeza, se trata de un Cannes de la última colección de la empresaria, titulada “La Perla Resort”.

Cortesía: Revista ¡HOLA!

Este vestido ha sido utilizado por otras personalidades como Nieves Álvarez, Jady Michell y otra más reciente, Ninoska Vásquez, en el último desfile de Carolina Herrera.



“Ver nuestro arte en cada una las increíbles mujeres que hemos vestido, nos llena de orgullo y satisfacción”, comentó la venezolana.

Además, destacó que: “Cruzar fronteras ha sido un reto, pero la recompensa es absolutamente gratificante”, expresa Linares por este nuevo hito en su carrera.

¿Quién Daniela Linares?

La joven diseñadora de moda, Daniela Linares es originaria del estado Aragua y cuenta con un atelier en la Ciudad Jardín, de Maracay. A través de los años ha consolidado su sello propio por medio de confecciones que han realzado su carrera.

Con una mezcla de elegancia y feminidad tropical, se encuentra bajo la lupa de celebridades, incluyendo la realeza.