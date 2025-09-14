Diseñadora de 28 años es la nueva Miss Universo México

Suscríbete a nuestros canales

La noche del sábado 13 de septiembre se llevó a cabo la gran final de Miss Universo México 2025. La representante de Tabasco Fátima Bosch Fernández se llevó la corona y próximamente viajará a Tailandia para buscar la cuarta corona para el país azteca.

Belleza integral

La belleza de piel blanca, ojos castaños y cabellos negros, es una diseñadora y modelo de 28 años que tiene como meta fija el propósito de empoderar a mujeres y niños en cumplir todas sus metas.

La reciente coronada estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Además, es una apasionada de la equitación, la música, la pintura, la lectura y el tenis que realiza en su natal México.

La gala

En la final que se realizó en el Conjunto Santander de Artes Escénica de Zapopan, Jalisco, Fátima y el resto de participantes desfilaron en traje de baño, traje de gala y la temida pregunta final, que definió a la vencedora.

La belleza del país azteca recibió ayuda en pasarela de la venezolana Gisselle Reyes, quien también el año pasado fue quien preparó a Fernanda Beltrán, 2da finalista del Miss Universo celebrado en México.

Además, Osmel Sousa, el conocido “Zar de la Belleza”, ya le tenía su gran ojo puesto, así lo había revelado en una entrevista previa a la final, en la que una periodista le preguntó por su candidata favorita.

Conexión con Venezuela

Hace semanas Stephany Abasali, quien será Venezuela en Tailandia, había revelado en una entrevista tener una bonita conexión con Fátima y que le gustaría que fuese su compañero de cuarto en la contienda universal